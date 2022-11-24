Yeni asgari ücret refah payıyla yükselecek

2021 Aralık ayında ve 2022 Haziran ayında asgari ücrete iki kez zam yapılmıştı. 2022 yılı Aralık ayında ise hükümet, işveren-işçi örgütleri TİSK ve Türk-İş ile 2023 uygulanacak yeni tutar için toplanacak.

ANKET ÇALIŞMALARI DOSYADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık başındaki randevu öncesinde ilk hazırlıklara başladı. Bakanlık, 81 ilde yaptığı anket çalışmaları ile işçi ve işverenlere yeni tutarın ne olması konusunda nabız tutarken, masaya bu istekleri içeren dosya ile oturacak. Öte yandan kulislerde konuşulanlara göre, komisyon öncesinde de taraflar arasında diyalog yaşanıyor. Asgari ücret taraflarının ara ara görüştüğü, çeşitli istişareler yaptığı belirtiliyor.

ZAMLI MAAŞLAR ŞUBATTA

Asgari ücrette yaşanacak artışın enflasyonun üzerinde bir artış olacağı öngörülürken, artışın yüzdesi konusunda ise kulislerde değişik rakamlar konuşuluyor. Çıtanın işçi ve işveren arasında yaşanacak pazarlık ile ve hükümetin geçmiş dönemde olduğu gibi vergi feragatlarıyla yükseğe taşınabileceği de iddia ediliyor. Öte yandan asgari ücrette refah payının da belirlenecek ücrete yansıyacağı belirtiliyor. Yıllık enflasyonun üzerinde bir artışın yaşanıp işçinin enflasyonun üstünde bir zam oranı ile şubat ayında maaşını alması hedefleniyor.