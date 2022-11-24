EYT'de kapsam genişliyor: Tarım arazisi olanlar emekli olabilecek

ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
Faizsiz 10.000 TL Fırsatı!
Faizsiz 10.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Bakan Muş'a 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı soruldu
Bakan Muş'a 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı soruldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
10 soruda borsada işleme açılan 'Altın Sertifikaları'
10 soruda borsada işleme açılan 'Altın Sertifikaları'
AFAD: Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
AFAD: Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
'Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş'
'Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş'
Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi
Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi
AFAD: Deprem sonrası toplam 46 kişi yaralandı
AFAD: Deprem sonrası toplam 46 kişi yaralandı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
Ana sayfaHaberler Siyasi

EYT'de kapsam genişliyor: Tarım arazisi olanlar emekli olabilecek

Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurtdışında yaşayanlar, borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecek. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olan ve TMO'ya ürün satanlar da yararlanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 09:45, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 09:23
Yazdır
EYT'de kapsam genişliyor: Tarım arazisi olanlar emekli olabilecek

Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği yasal düzenleme için geri sayım başlarken, İş Kanunu'nda yer alan bazı önemli ayrıntılar da emeklilik kapısı açacak. Yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. EYT kapsamında emekli olanlar normal emeklilere göre daha az aylık almayacak. EYT yasasından yararlanma konusunda kamu ve özel sektör ayırımı söz konusu olmayacak.


BORÇLANMA VE HİZMET KAZANMA İLE EYT KAPSAMINA GİRECEKLER

Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurt dışında yaşayanlar borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecek. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olanlar da yararlanabilecek. Fındık, çay, tütün ekip Toprak Mahsulleri Ofisi'nde satanlar için 1994 yılına kadar yapılan Bağ-Kur primi kesintileri Bağ-Kur'dan alınarak sigorta girişini 28 yıl geriye çekmek mümkün olabilecek.

Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için sigortalı işe başladığı tarihten sonra doğum yapması gerekiyor. Ancak çıraklık ile işe girilen tarih arasında yapılan doğumlar için de borçlanma imkanı bulunuyor. Örneğin 2001 yılında işe başlayan bir anne 1998 yılında çıraklık yaptıktan sonra doğum yaptıysa bu dönemi borçlanarak EYT'den yararlanabilir.

Emeklilik planı yapanlar için bazı kritik soruların yanıtları şöyle:

1- EYT kapsamında emekli olursam normal emekliden daha az mı aylık alacağım?

Normal emeklilere göre daha az aylık alınması söz konusu değil. İster normal emekli olun ister EYT kapsamında, aylık bağlama hesaplaması standart olacak. Prim gün sayısı düşük olan ile fazla olan arasında tabii ki gelir farkı olacak. Örneğin, 5000 prim günüyle emekli olana göre 9 bin prim günüyle emekli olan daha yüksek alacak. SSK'da 2000 öncesi en düşük aylık 4 bin 678 lira olup bu tarihten sonra 3500 lira alanlar da var. En düşük aylıktaki taban EYT'liler için de geçerli olacak.

2- EYT'de kamu özel ayırımı söz konusu olacak mı?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kadınlarda 20 hizmet yılı ve en az 5.000 prim günü, erkeklerde 25 hizmet yılı ve en az 5.000 gün prim gününü dolduranlar emekli olabilecek. EYT'li olmak için kamu ya da özel sektör ayırımı söz konusu olmayacak. Şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde bulunuyor. Kamu çalışanları da eksik günler için borçlanabilecek. 2008 öncesi yasa kapsamında memurda borçlanma tutarları kademe ve göstergeye göre değişiyor. Bağ-Kur'da borca bağlı olarak silinen günler de satın alınarak emeklilik için kullanılabilecek.

3-Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı da yasal düzenlemeden yararlanabilecek mi?

Türkiye'de hiçbir sigorta girişi olmayan 25-30 yıldır yurt dışında çalışan Türk vatandaşı borçlanma ile hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilir. Eylül 1999 öncesinde Türkiye'de sigorta girişi olup ve Avrupa'da yaşayan 200 bine yakın Türk vatandaşı bulunuyor. Örneğin işe 1995 yılında Türkiye'de başlayıp 3 yıllık primi olan bir kişi o tarihten sonra Almanya'da çalışmış. EYT düzenlemesindeki şartlara sahipse Ocak 2023'te emekli olmaya hak kazanacak.

4- Çiftçi Bağ-Kur primimi 2000 yılında yatırmaya başladım. Öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yapılan prim kesintileri sigorta başlangıcımı öne çeker mi?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce üreticiden satın alınan ürün bedelleri üzerinden 1 Nisan 1994 tarihinden itibaren yüzde 1 oranında Bağ-Kur primi kesilerek yasal süresi içinde ilgili Bağ-Kur il müdürlüğü hesaplarına yatırıldı. Bu tarihte sigorta girişi olmayan, adına tarım arazisi olup tütün, fındık, çay gibi ürünlerini Ofis'e satanlar için kesilen bu primleri almak mümkün. Böylece emeklilik başlangıcı 28 yıl önce çekilecektir.

5- Doğum borçlanması işe başlangıç tarihi öne çekilebilir mi?

İşe başlanılan tarihten sonra gerçekleşen doğumlar borçlanılabilir, ancak bu sigorta başlangıcını öne çekmez. Yine de istisnai bir durum bulunuyor. Çıraklık, staj ile işe girilen tarih arasında doğum yapıldıysa bu süreyi borçlanarak başlangıç tarihini öne çekmek mümkün. Staj başlangıç tarihi emeklilik primi ve yaş hesabında dikkate alınmıyor ama kadın sigortalılar staj sonrası doğumlarını borçlanabiliyor. Böylece, stajdan sonra doğum yapan kadınların sigortalılık süresini geri çekmesi mümkün hale geliyor.

6- EYT kapsamında emekli olup yeniden çalışmak isteyenler ne yapacak?

Emekli olup SSK'lı çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihli yasal düzenleme geçerli olacak. Bu tarihten önce işe başlayan veya emekli olanlar SSK'lı devam etmek için ya emekli aylığını kestirecek ya da sosyal güvenlik destek primine tabi çalışacak.

Yeniden aynı işyerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul edilir. Ancak kıdemini almadan emekli olup çalışmaya devam edenler ayrılırken tazminat alabilir. İş Kanunu'na göre yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Soylu: 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Soylu: 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bütçe Komisyonu'nda ODTÜ'de öğrenciyken Ayşe Ayata ile yaşadığı anısını anlattı
Bütçe Komisyonu'nda ODTÜ'de öğrenciyken Ayşe Ayata ile yaşadığı anısını anlattı
Hulusi Akar'dan HDP'nin iddialarına tepki
Hulusi Akar'dan HDP'nin iddialarına tepki
24 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
24 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
Bakan Soylu: Düzce'de kamu binalarıyla ilgili tespitler yapıldı
Bakan Soylu: Düzce'de kamu binalarıyla ilgili tespitler yapıldı
'Düzce'deki KYK yurtlarında kayda değer bir hasar yok'
'Düzce'deki KYK yurtlarında kayda değer bir hasar yok'

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

https://easycep.com/sayfa/easycep-ogretmenler-haftasi-30?utm_source=display&utm_medium=memurlarnet&utm_campaign=ogretmenler_gunu_kampanyasi&utm_content=660x330
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için başvurular alınacak
ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) yapıldı. ÖSYM Başkanlığı; 2022-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yayımlandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Kitap şöleni coşkuyla başladı

Kitap şöleni coşkuyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının yer aldığı 'Kitap Günleri', kalabalık ve coşkulu bir törenle açıldı. 