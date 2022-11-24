2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 10:52, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 11:04
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 6 Kasım 2022'de düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
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