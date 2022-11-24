Dolar 18,62 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,62 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 17:51, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 17:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6300
|18,6310
|18,6240
|18,6250
|Avro
|19,3060
|19,3070
|19,4020
|19,4030
|Sterlin
|22,3250
|22,4370
|22,5460
|22,6590
|İsviçre Frangı
|19,6510
|19,7500
|19,7020
|19,8010
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6000
|18,6800
|18,5940
|18,6740
|Avro
|19,2660
|19,3460
|19,3620
|19,4420
|Sterlin
|22,2650
|22,4750
|22,4860
|22,6960