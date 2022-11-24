TÜBİTAK, depremin ardından Düzce'de saha çalışmalarına başladı

TÜBİTAK, Düzce'de yaşanan deprem sonrasında bölgede saha çalışmalarına başlayarak deprem aktivitesini izlemeye aldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, deprem acil desteğini devreye alan TÜBİTAK, sürekli açık olan 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı kapsamında, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depreme yönelik harekete geçti.

Destek programı çerçevesinde, Yıldız Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi araştırmacıları depremden sonra saha çalışmalarına başladı.

TÜBİTAK-MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı (İDSBY) Yer Bilimleri Araştırma Grubunun (YBAG) yürüttüğü "Büyük Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları-II (DEPAR-II) Projesi" kapsamında ekipler hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesine gittiler.

Bölgede yaşanan artçı sarsıntıların konumlarını belirlemek, ilişkili oldukları fay segmentlerini ve bunların çalışma mekanizmaların ortaya koymak için depremi takip eden 12 saat içinde sahada yerel ağ uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda 8 sismoloji ve 3 GPS gözlem istasyonu kurularak, bölgedeki deprem aktivitesi ile deformasyonların gerçek zamanlı izlenmesine başlandı.

- Sağ yönlü yanal atımlı kırılma tespit edildi

YBAG tarafından yapılan analizler sonucunda "Moment Tensör" tekniğiyle deprem kaynak mekanizması çözümü yapıldı. Mekanizma çözümüyle bölgedeki fay sisteminin özellikleriyle uyumlu sağ yönlü yanal atımlı kırılma tespit edildi.

TÜBİTAK deprem araştırmalarına yönelik özel çağrısı kapsamında 39 üniversiteden 394 araştırmacının yer aldığı 80 proje desteklenirken, söz konusu çağrıya özel 65 milyon liralık fon ayrıldı.

Bu çağrı projelerindeki araştırmalarda jeoloji ve jeofizik alanlarının yanı sıra bütünsel olarak şehir ve bölge planlama, inşaat, mimarlık, mühendislik, kamu yönetimi gibi disiplinler bir araya geldi.

Desteklenen projelerin 34'ü "Çok Yönlü Yer Bilim Araştırmaları", 17'si "Deprem Mühendisliğine Yönelik Dijital Teknolojiler", 16'sı "Depremin Sosyo-Ekonomik ve Toplumsal Yaygın Etkileri", 8'i "Yenilikçi İnşaat Modelleri ve İleri Malzeme Teknolojilerinin Kullanımı", 5'i "Mimari Tasarımlara Yönelik Mühendislik Çözümleri" başlıklarını taşıyor.

- Çalışmalar "Türkiye Deprem Platformu" çatısı altında birleştirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kurum olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilim ve teknoloji temelli faaliyetlere ön ayak olduklarını bildirdi.

Deprem başta olmak üzere doğal afetlerle mücadele ve müsilaj gibi konulara yönelik özel çözümler geliştirdiklerini belirten Mandal, "Birlikte iş yapma üzerine odaklanarak bunu sadece başvuru aşamasında değil aynı zamanda bu alanda çalışan araştırmacılarımızı da bir araya getirerek gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışmalar 'Türkiye Deprem Platformu' çatısı altında birleştirildi ve dönemsel olarak da kamuoyuyla paylaşılıyor." ifadelerini kullandı.

- 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı

1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı, ülke sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, müsilaj gibi doğa kaynaklı afetlerin ardından veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırmacıların kısa süreli çalışmalarına destek sağlamayı hedefliyor.