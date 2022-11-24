Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
Düzce'de, depremin ardından ana su alma regülatöründe yaşanan arıza nedeniyle uygulanan su kesintisi sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 11:46, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 11:48
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin ardından ana su alma hattı başta olmak üzere meydana gelen tüm arızaların ekiplerin yoğun çalışmasıyla giderildiği bildirildi.
Açıklamada, kentin tamamına su verildiği belirtilerek, "Basınçtan dolayı üst katlara suyun çıkmasında gecikme yaşanabilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız