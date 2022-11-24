Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 2 öğretmen ile 1 çocuk yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 12:51, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 13:07
Melek Ö. idaresindeki 38 AFC 773 plakalı otomobil, Tablakaya Mahallesi Yeni Cami Sokak'ta kontrolden çıkarak yolun altındaki cami ile istinat duvarının arasına düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Feraye ve kızı Damla A, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Melek Ö. ve Feraye A'nın bir okulda öğretmen oldukları belirtildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız