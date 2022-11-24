Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 13:00, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 13:01
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan C.M. ve M.F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız