Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki gücü artacak

Türk savunma sanayisi, yürüttüğü çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki gücünü artıracak.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından desteklenen 5. Kara Sistemleri Semineri'nde, güvenlik güçlerinin kara unsurlarının kullandığı ve kullanmaya başlayacağı sistemler ele alındı.

SASAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Coşkun, burada yaptığı konuşmada, üye sayılarının 260'a çıktığını ve sektör paydaşlarını kapsayıcı bir yaklaşımla desteklediklerini söyledi.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü ihtiyacını karşılamak, sorunlarını çözmek ve temsil gücünü artırmak amacıyla 3 senelik stratejik planı yürürlüğe koymaya hazırlandıklarını bildiren Coşkun, "Gençleşen ve dinamikleşen ekibimizle ve daha çevik bir çalışma yaklaşımıyla yeniden yapılandırdığımız faaliyet alanlarımızla beraber geleceğe yön verecek teknolojilere ilişkin desteğimizi her zamankinden daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Kara Araçları Daire Başkanlığında görevli emekli Yarbay Kerim Serkan Simaiş, "Kara Sistemleri Sektörü" başlıklı sunumunda, Türk savunma sanayisi cirosu ve sektörün ihracatında ilk sırada kara sistemlerinin geldiğini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde yaptığı askeri harekatlarda alınan dersler ve yeni tehditler dikkate alınarak kara sistemlerinin evrildiğini ifade eden Simaiş, anti-tank mühimmatlarına karşı üretilen Akkor, Pulat, Kama gibi aktif koruma sistemlerinin geliştirilmeye ve envantere girmeye başladığını belirtti.

İnsansız hava araçlarındaki tecrübeyi insansız kara araçlarına yansıtmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Simaiş, yeni kuvvet çarpanı olarak insansız kara araçlarının muharebe sahasında yer almaya başladığını aktardı.

Yerli milli atış kontrol sistemleri, optik sistemler, silah ve insansız kule sistemleri, angajman otonomisiyle kara sistemlerinin ateş gücünü artırmayı hedeflediklerini dile getiren Simaiş, hareket kabiliyeti kapsamında da yerli ve milli güç gruplarının geliştirilmesi, süspansiyon ve hareket sistemleri ile hareket otonomisinin geliştirilmesi üzerinde durduklarını kaydetti.

Altay tankının envantere alınmasına yönelik çalışmaların Başkanlık tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Simaiş, şu bilgileri verdi:

"Bir tank üretmek ve bu tankı ihraç edilebilir hale getirmek çok kolay değil. Bununla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. T1 ve T2 tank konfigürasyonunda olmak üzere toplamda 250 adet tankın envantere alınmasına yönelik faaliyetler sürüyor. Bunlara ilave olarak Altay Projesi kapsamında bir adet, insansız kuleli Altay'ın da geliştirilmesi seri üretim paketine dahil edilmiştir ve bununla ilgili çalışmalar da yapılmaktadır.

Altay tankının envantere girmesine kadar geçecek süre içerisinde envanterindeki tank yeteneklerinin azalmaması ve cari olarak devam eden operasyonlarda ihtiyaç duyulan veya ihtiyaç duyulabilecek tank ihtiyacının karşılanması maksadıyla envanterdeki M60T ve Leopard 2A4 tanklarına, atış kontrol, zırh, aktifi koruma, uzaktan komutalı silah sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, tank lazer uyarı sistemi gibi birçok yetenek tanklara entegre edilmeye başlandı. 100'den fazla tankımız bu sistemlerle teçhiz edildi, şu anda Kara Kuvvetlerimizin hizmetinde görev yapmaya devam ediyor."

- İnsansız araçlar birliklerde

Kara araçlarına yönelik en büyük projelerden biri olan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi'nde prototip ürünlerin yarıştırılmasının öngörüldüğünü ifade eden Simaiş, "3 platform üreticisinin 8x8 araçlarının yarıştırma faaliyetleri başladı, devam ediyor." dedi.

Envanterdeki zırhlı muharebe araçlarının modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü anlatan Simaiş, paletli/tekerlekli silah taşıyıcı araçların da Kara Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinin kullanımına sunulduğunu belirtti.

Hafif sınıf insansız kara araçlarının belli sayılarda envantere alındığını ve güvenlik güçlerinin geri bildirimleriyle geliştirilmeye devam edildiğini dile getiren Simaiş, orta sınıftaki araçların da farklı birliklerde denendiğini bildirdi.

Kerim Serkan Simaiş, ağır sınıfta mevcut araçların insansızlaştırılması ve yeni araçlar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Simaiş, ağır sınıf tekerlekli ve paletli insansız kara araçlarının geliştirilmesine de gelecek yıl başlanacağını kaydetti.