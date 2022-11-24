Arabuluculuk sınavı giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM internet sitesinden 2022-Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı
DUYURU
(24 Kasım 2022)
2022-Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
DİKKAT!
04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Arabuluculuk Sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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