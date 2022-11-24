Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 15:20, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 15:49
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 19 Kasım Pazar günü düzenlenen sınavın sonuçları bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Sınavda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanlarını almaya hak kazandı.
Sonuçlara ulaşmak için Tıklayınız.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız