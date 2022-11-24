Mesleki ve teknik liselere kayıt olan öğrencilere maddi destek

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, eğitime destek veren herkese teşekkür etti.

Meslek lisesinin "memleket meselesi" olduğunu belirten Kalaylı, "Bu anlayışla memleket ve ülkemizde meslek liselerinin sayısını ve kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Meslek liseleri önemli. Beşeri sermayemizi en iyi şekilde donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilere bir meslek kazandırmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu konuda velilerimizin desteğiyle devam ettiriyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, mesleki eğitimin değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9'uncu sınıf öğrencilerine destek olmak istediklerini dile getirerek, "Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere bu desteğimizi iki parçaya böldük. Listeler belirlendi. Bankayla yaptığımız görüşmeler üzerine banka kartı üzerinden maddi destek vereceğiz. Bizim derdimiz millete hizmet etmek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran öğrencilerin velilerine banka kartları verildi.