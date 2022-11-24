Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?

Bir süredir otomotiv sektörünün gündeminde olan ÖTV matrah güncellemesinin detaylar,ı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netleşti. Karara göre, otomobillerde ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 64 bin ila 140 bin lira arasında yükseltildi.

İstanbul'da galericilik yapan Fatih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, matrah artırımının piyasayı olumlu etkileyeceğini düşündüklerini ifade ederek, özellikle alım gücü düşük insanların bu indirimden yararlanıp otomobil sahibi olacağını, bu düzenleme ile otomotiv piyasasının yukarı yönlü etkileneceğini söyledi.

Galerici Halit Doğan da 1.600 cc altındaki araçlara indirim geleceğine işaret etti.

Fiyatların düşmesi ile satışlarda artış beklediklerini kaydeden Doğan, "Fiyatların yüksek olmasından dolayı insanlar talepte bulunmuyordu. Fiyatların düşmesi ile talebin canlanmasını bekliyoruz. İndirim olan araçlara talep oluştu. Bizlere de başvuranlar oldu. Özellikle yerli otomobillerin fiyatlarında düşüş var. Bunu olumlu buluyoruz." diye konuştu.