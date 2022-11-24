AK Parti MKYK toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 16:51, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 16:53
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız