AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 19:50, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 19:50
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız