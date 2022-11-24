Bugün zam gelen benzine yarın indirim var
Gece yarısından itibaren benzin grubunda 47k kuruş indirim gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 17:34, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 17:34
BENZİNE İNDİRİM
Gece yarısından itibaren benzin grubunda 47k uruş indirim gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız