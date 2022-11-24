Emniyetten 'zararlı e-posta' uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), "mariambamba343@gmail.com" ve "charlenek046@gmail.com" adreslerinden yollanan e-postaların zararlı yazılım içerdiği uyarısı yapıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 18:16, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 18:21
EGM'den yapılan açıklamada, son dönemlerde "mariambamba343@gmail.com" ve "charlenek046@gmail.com" adreslerinden vatandaşların e-postalarına emniyet ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen e-postalar atıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının da kullanılarak, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu e-postalarda yer alan linklerin açılmasının ve ekli dosyaların indirilmesinin maddi manevi zarara uğratabileceği hatırlatıldı.
Açıklamada, bu tarz e-posta içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğine işaret edilerek, örnek içerik görselleri paylaşıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız