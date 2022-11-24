Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, AA muhabirine, depremin yaşandığı Düzce ve Batı Karadeniz'deki yağışlarla ilgili bilgi verdi.

Düzce'de yağışların halen sürdüğünü, bu gece saat 3'e kadar aralıklarla devam etmesini beklediklerini kaydeden Şahbaz, "Gece 3'ten sonra yağışın şiddeti artacak. Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimleri ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Bölgede 30 ila 70 kilogram arasında yağış bekliyoruz. Bu yağışların Batı Karadeniz'in genelinde olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Bartın'da yağışların diğer kesimlere göre biraz daha şiddetli olmasını öngördüklerini ifade eden Şahbaz, "Şiddetli yağıştan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Şahbaz, Batı Karadeniz'de Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kar uyarısı yaparak, "1200 metrenin üzerindeki rakımlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde, alçak kesimlerde ise yağmur bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kar yağışının, ulaşımda aksaklıklara sebep olabileceğini belirten Şahin Şahbaz, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

- Pazar gününden itibaren Düzce'de yağış yok

Düzce'de yarın kuvvetli olarak devam edecek yağışın, cumartesi şiddetini azaltarak hafif şiddette devam edeceğini bildiren Şahbaz, "Pazar gününden salı gününe kadar Düzce'de yağış beklemiyoruz. Ülkemiz, salı günü yeniden bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Düzce de bu yağışlı sistemden etkilenecektir. Çarşamba günü Düzce yine yağışlı bir havaya sahip olacak." ifadesini kullandı.

Şahbaz, vatandaşların şiddetli yağışın meydana getirebileceği olaylara karşı, sel, su baskını ve dik yamaçlardaki heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı da dikkatli, tedbirli olmalarını tavsiye ederiz." dedi.

Düzce'de sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyrettiğini, gündüz sıcaklıklarının 14-15 derece civarında, gece sıcaklarının ise yağışlı havadan dolayı 6-7 derece olduğunu dile getiren Şahbaz, yağışın geçmesiyle beraber gece sıcaklıklarında bir düşüş olabileceğini kaydetti.