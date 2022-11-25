İzmir'deki darbe girişimi davasının yeniden yargılamasında cezalar belli oldu

'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
'Sağlık personeli alım kılavuzu haftaya yayınlanacak'
'Sağlık personeli alım kılavuzu haftaya yayınlanacak'
Ali Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
Ali Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
EGM'den Bakan Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında uyarı
EGM'den Bakan Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında uyarı
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
Ömer Çelik açıkladı: YKS tarihi değişecek mi?
Ömer Çelik açıkladı: YKS tarihi değişecek mi?
Semih Durmuş: İllegal karara rıza göstermek kaosa kapı aralamaktır
Semih Durmuş: İllegal karara rıza göstermek kaosa kapı aralamaktır
Bugün zam gelen benzine yarın indirim var
Bugün zam gelen benzine yarın indirim var
Bakan Nebati, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Bakan Nebati, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
'Yeni doğan bebeklerde mayıs ayında SMA taraması başlattık'
Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Cami ile istinat duvarı arasına düşen araçta 2'si öğretmen 3 yaralı
Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'
'Düzce adliye binamızın dış cephesi hariç herhangi bir şey yok'
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
Ana sayfaHaberler Terör

İzmir'deki darbe girişimi davasının yeniden yargılamasında cezalar belli oldu

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada Yargıtay'ın bazı kararları bozması üzerine bir kısım sanıklar yeniden yargılandı. Aliağa Ceza İnfaz Kurulu'nda görülen davada 27 sanığın cezasında indirime gidilirken, eski Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de beraatine karar verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 03:55, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 03:57
Yazdır
İzmir'deki darbe girişimi davasının yeniden yargılamasında cezalar belli oldu

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu, 280 sanık hakkındaki davada, 21 Mayıs 2018 tarihinde 137 sanığa ceza verildi. Aralarında dönemin Ege Ordusu kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan, Bornova 57'nci Topçu Tugay eski komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Foça Batı Görev Grup eski komutanı tuğamiral Yaşar Çamur, Ege Deniz Bölge eski komutanı tuğamiral Süleyman Manka'nın da aralarında bulunduğu 104 sanık hakkında, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan ile albay Ramazan Elmas'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi. FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan da 31 sanık 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında duruşmanın sivil sanıklarından Hülya Birlik ile tuğgeneral Hakan Eser'in de bulunduğu 10 kişi ise tahliye edildi. Davanın itirafçılarından olan 'Şapka' takma isimli albay Hakan Bıyık ile 'Kuzgun' takma isimli tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da ceza aldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan iki itirafçının cezaları daha sonra 16 yıl 8 ay hapse indirildi. 143 sanığın dosyası ise ayrıldı.Yerel mahkemenin verdiği kararlara yapılan itirazların ardından dosya istinafa gitti. İtirazları inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi tarafından 2020 yılının Şubat ayında Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki salonda yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine, tutukluluk hallerinin devamına oy birliğiyle karar verdi.

60 SANIĞIN CEZASI ONANDI

İstinaf kararının ardından dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Dosyayı görüşen Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi geçtiğimiz nisan ayında 'Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme', 'Anayasayı ihlal' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından cezalandırılan 60 sanığın cezasını onadı. Cezaları onanan sanıklar arasında eski korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, eski tuğgeneral Mehmet Nuri Başol, eski tuğamiraller Süleyman Manka ve Erdal Ergün de bulunurken, kararda yargılamanın usule ve kanun olarak uygun olarak yapıldığı, vicdanı kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı vurgulandı.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, 80 sanık hakkında ise hükmün açıklandığı oturumda sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından cumhuriyet savcısının yeniden söz alarak bir kısım taleplerde bulunduğunu belirtti. Bu talepler sebebiyle sanıklara ve avukatlarına, savunmalarının hazır olup olmadığının sordurulması, sanıklara da son sözlerinin yeniden sorulması gerektiği vurgulandı. Yargılama kurallarına uyulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle aralarında eski tümgeneraller Ahmet Cural, Memduh Hakbilen, eski tuğgeneral Veyis Savaş ile eski tuğamiral Yaşar Çamur'un da aralarında olduğu 80 sanık hakkındaki kararın usulden bozulmasına hükmetti.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi kararda, eski tuğgeneral Nihayet Ünlü hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülüp 'Anayasayı ihlal' suçundan mahkumiyet kararı verildiği gerekçesiyle sanığın tahliyesine hükmetti. Kararda 4 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ceza verilmesi gerekirken 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ceza verildiği, 2 sanık hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan fazla ceza tayini uygulandığına karar vererek cezaların bozulmasına hükmetti.

27 SANIK HAKKINDA İNDİRİM UYGULANDI

Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında sanıklar bugün yeniden İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Celsede son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu. Savunma yapan avukatlar da yine müvekkillerinin beraatini istedi. Sanıklara sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı. 46 sanıkla hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezaları tekrarlanırken, 27 sanığın cezasında da indirim uygulandı. Heyet, aralarında eski tümgeneraller Ahmet Cural'ın da bulunan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 22 sanığın cezaları 7 yıl 6 ay ila 10 yıla düşürdü. Önceki yargılamada 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın cezası 'silahlı terör örgütüne üye olma' olarak değiştirilirken, cezaları da 7 yıl 6 ay ve 11 yıl 3 ay hapis cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan bir sanığın cezasını 'örgüte yardım' suçuna çevirip cezayı da 2 yıl 1 aya indirdi.

ŞAPKA VE KUZGUN'UN CEZALARI DEĞİŞMEDİ

Önceki yargılamada 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay'da bozulan eski tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün beraatine karar verilirken, aynı suçtan ceza alan başka bir sanığın cezası ise indirim uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Yargıtay tarafından aralarında eski tümgeneral Memduh Hakbilen, eski tuğgeneral Veyis Savaş, eski tuğamiral Yaşar Çamur'un da bulunduğu 46 sanıkla ilgili verilen cezaların bozulmasını üzerine mahkeme heyeti, sanıklara yeniden 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Darbe girişiminden sonra itirafçı olan 'Şapka' takma isimli albay Hakan Bıyık ile 'Kuzgun' takma isimli tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, bir kez daha 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında yapılan yeniden yargılamada karar çıktı
FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında yapılan yeniden yargılamada karar çıktı
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski teğmen tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski teğmen tutuklandı
8 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf astsubay 10 şüpheli gözaltında
8 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf astsubay 10 şüpheli gözaltında
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin takvimi açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Sırra kadem basan 'Filozof' yeniden ortaya çıktı

Sırra kadem basan 'Filozof' yeniden ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene sosyal medyada yayınlanan videosundan sonra gündem olan Atalar Kayalar yeniden ortaya çıktı. İşte sırra kadem basan Atakan Kayalar'ın son hali...