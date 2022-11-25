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'Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu'

"Tüm hasar tespit çalışmalarına da baktığımızda yüzde 70'e yakını yapılmış oldu ve toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibarıyla yapılmış oldu. Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 08:30, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 08:02
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'Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi." dedi.

Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Düzce Valiliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere tekrar "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki depreme ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu." dedi.

Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Düzce Valiliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde yaşanan deprem vesilesiyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Depremin olduğu saatten bu saate kadar büyüklükleri 0,9 ila 4,3 arasında değişen 233 artçı deprem meydana geldi." diyen Soylu, "37'si Düzce vilayetimizde olmak üzere 93 vatandaşımız yaralandı. Halen 13'ünün tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Düzce'de 1'i yoğun bakımda olmak üzere 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Soylu, depremin akabinde Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hemen bölgeye geldiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Murat Kurum Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Adalet Bakanımız ve Aile Bakanlığı dahil olmak üzere tüm bakanlarımızın yöneticileri, genel müdürleri, sorumluları her bakanlık hem AFAD koordinasyonu altında yaptığımız işlerde hem kendine ait sorumluluk hisseden işlerde depremde meydana gelen hasarları ve depremde meydana gelen birtakım zararları tespit etmek bunları bir vesileyle plan dahilinde onarma ve atılacak adımları belirleyebilmek ve vatandaşımızın sorumlulukları içerisinde yaralarını sarabilmek maksadıyla o sabahtan itibaren burada olduk. Biz de sayın bakanlarımızla sayın Cumhurbaşkanı'mıza periyodik olarak burada nasıl bir durumla karşılaştığımızı, aynı zamanda neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğinin talimatlarını sürekli olarak almaya çalıştık."

Düzce merkez ile Gölyaka ve depremin etkili olduğu diğer ilçelerde hem hasar olan yerlerde hem de ilçe merkezlerinde gerekli temasları yaptıklarını aktaran Soylu gerekli tetkikleri ve değerlendirmeleri yaparak insanlarla esnafı ziyaret ettiklerini söyledi.

Soylu, ziyaretlerde onlardan genel durum hakkında kendi değerlendirmelerini de aldıklarını belirterek "Biz de atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. Afete müdahale için kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarından toplam 3 bin 748 personel, 812 araç bu karşılaştığımız depremde, burada Düzce'de görev aldılar ve hala almaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı oldu. 12 Kasım 1999 depremi burada büyük bir travma oluşturdu. Hala onun etkilerini karşılaştığımız vatandaşlarda, hemşehrilerimizde görebiliyoruz. Bu vesileyle evine girmek istemeyenler oldu doğal olarak. Çocuklar korktular, bu vesileyle gerek kamu misafirhaneleri, gerek yurtlarımızın tamamı, gerekse de kurduğunuz çadır alanlarında vatandaşlarımızın barınmasına imkan sağlamak için adımlarımızı attık." şeklinde konuştu.

- "Şu ana kadar 23 bin 265 kişiye 3 öğün sıcak yemek verildi"

Bakan Soylu, 19 bölgede çadır alanları oluşturduklarına değinerek şöyle devam etti:

"Burada bine yakın çadır kurduk. Hala kurmaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda ferdi olarak da vatandaşlarımız kendi evlerinin önüne engelli ve yaşlı olmaları nedeniyle istediler, oralarda destek ve yardımcı olundu. Gençlik Merkezleri, kapalı spor salonları açıldı. Buralarda vatandaşlarımız misafir edildiler, edilmeye de devam edilecekler. Hem AFAD hem Kızılay hem de belediyemiz şu ana kadar yaklaşık 20 bin battaniye dağıttılar. 3 bine yakın yataktır, çarşaftır, yani gece kalmalarını temin edecek bütün destekler sağlandı. 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı çünkü hava gece serinlemeye başladı ve yine bu esnada Kızılayımızla birlikte jandarmadan Diyanete kadar, polisten AFAD'a kadar, belediyelerimizin gıda tırlarına kadar, yardım arabalarına kadar Kızılayımız bunu koordine etti. Şu ana kadar 23 bin 265 kişiye 3 öğün sıcak yemek verildi. Sabah, öğlen ve akşam. Bu devam ediyor. Hem çadır alanlarımızın önünde hem de merkezlerde bu hizmetimiz hala devam etmektedir.

Her afetin kendine özgü karakteri olduğunu aktaran Soylu, depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu ancak ivmelenmesi, ivme hareketinin yüksek olduğunu, bunun da evlerde yüksek bir sarsıntıya sebep olduğunu, eşya zararlarının gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Soylu, bunun hem vatandaşın müracaatından hem de zarar tespit komisyonlarının tespiti olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizim zarar tespit komisyonumuzun başında Defterdarlık var. Ev, iş yeri ve araçlardaki zararların tespiti maksadı ile 220 kişiden oluşan 110 ekip çalışmalarına başladı. Bu sabah itibarıyla 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818'i; 120 iş yeri, 693 konut ve 5 araç; mahallinde tespit yapıldı. Yarın da bir bu kadar yapılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Ebette ki özellikle yapı stokunun Düzce'de yüzde 75-80'inin iyi bir noktada olması, 1999 depremi sonrası yapılmış olması burada bu karşılaşmış olduğumuz depremde çok daha büyük bir maliyetle karşılaşmamamızı temin etmiştir."

- "Devletimizin bütün imkanlarıyla milletimizin emrine amadeyiz"

Yapılacak yardımlara değinen Soylu şöyle konuştu:

"Ağır hasarlı konutlarda eğer eşyasını almadan çıkıyorsa içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız, aynı zamanda 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracı varsa burada 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda ise ve konteynere geçiyorsa geçme maliyeti olarak da 15 bin lira yardımda bulunulacak."

Soylu, eşya hasarları için tespit komisyonu oluşturduklarını, küçük eşya hasar tazmininin 5 bin liraya kadar karşılanacağını dile getirerek, çatı hasarlarının da 5 binden 15 bin liraya kadar karşılanacağını anlattı.

Komisyonun tespitiyle az hasarlı yapılarda 3-5-7 bin lira destek vereceklerini dile getiren Soylu, "Bu konularda ekiplerimiz çalışacaklar. Mal yerine gelir, yerine gelmeyen candır. Burada vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bu zor durumda bir nebze olsun biz de onlara destek olabilecek adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Soylu, esnafları da yalnız bırakmayacaklarını, diğer illerde yaptıklarının benzerini gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Allah bizi görünür-görünmez kazalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eylesin. Afet bölgesiyiz. Bizim görevimiz tedbirleri almak. Afetle karşılaştığımız zaman da birbirimizin yardımına koşmak ve dayanışma gerçekleştirmek. Sadece kendi ülkemizin insanına değil dünyaya elini uzatan büyük bir milletiz. Tekrar Düzce'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla milletimizin emrine amadeyiz." şeklinde konuştu.

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