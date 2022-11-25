TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü üyeliğinden' hapsi istendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 10:52, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 10:53
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız