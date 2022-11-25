Dolar haftayı 18,64 TL'ye yükselerek kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 18,64 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 18:35, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 18:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6240
|18,6250
|18,6390
|18,6400
|Avro
|19,4020
|19,4030
|19,3450
|19,3460
|Sterlin
|22,5460
|22,6590
|22,4550
|22,5670
|İsviçre Frangı
|19,7020
|19,8010
|19,5890
|19,6870
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5940
|18,6740
|18,6090
|18,6890
|Avro
|19,3620
|19,4420
|19,3050
|19,3850
|Sterlin
|22,4860
|22,6960
|22,3950
|22,6050