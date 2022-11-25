Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 72 bin lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarımsal işletmelere danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların sorumlulukları, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerine (TYDD) başvuran kişi ve kuruluşlara, ilgili yönergede belirlenen işletme sayısının yüzde 80'inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bir tarım danışmanı için 72 bin lira ödeme yapılacak.

Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak. Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 72 bin liralık destek, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 1 Haziran 2023'ten sonra 36 bin lira ve 15 Kasım 2023'ten sonra 36 bin lira olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.