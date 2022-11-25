Emniyetten 'Küçükçekmece'de tacizciyi dövüp kameraya aldı' iddiasına ilişkin açıklama
"Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri tespit edilen Y.E. isimli şahsın, Küçükçekmece'de genç bir kadını taciz edilmekten kurtardıktan sonra tacizciyi darbettiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu, haberlerde yer alan görüntülerin kurgu olduğu anlaşılmıştır"- "Y.E. isimli şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmıştır"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de "Genç kızı kurtardıktan sonra tacizciyi dövüp kameraya aldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, haberlerde yer alan görüntülerin kurgu olduğunu bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde "Genç kızı kurtardıktan sonra tacizciyi dövüp kameraya aldı" başlıklı paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri tespit edilen Y.E. isimli şahsın, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde genç bir kadını taciz edilmekten kurtardıktan sonra tacizciyi darbettiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu, haberlerde yer alan görüntülerin kurgu olduğu anlaşılmış, Y.E. isimli şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."
Y.E'nin gözaltına alındığı şüphelinin olayda kullandığı kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, hakkında "Suç uydurma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan işlem yapılan Y.E'nin bugün adliyeye sevk edileceği aktarıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız