Akşener: Fotoğrafta eşimi kaldırmışlar, yanına FETÖ'yü koymuşlar

Efsane indirim çılgınlığı! 40 Kia Stonic 7 dakikada satıldı
Efsane indirim çılgınlığı! 40 Kia Stonic 7 dakikada satıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'asgari ücret' açıklaması
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Öğrenim kredisi faizleri ile Kovid-19 cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu
Öğrenim kredisi faizleri ile Kovid-19 cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu
'Eskiyen ATM' krizi büyüyor: Paraların iadesi haftalarca sürüyor
'Eskiyen ATM' krizi büyüyor: Paraların iadesi haftalarca sürüyor
Hayvan barınağında köpeklere eziyet eden şüpheliler tutuklandı
Hayvan barınağında köpeklere eziyet eden şüpheliler tutuklandı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı
ÖSYM sınav takvimini geri çekti
ÖSYM sınav takvimini geri çekti
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bazı müdürlerin görev yeri değişti
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bazı müdürlerin görev yeri değişti
Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama
Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama
'İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz'
'İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz'
Meclis'te EYT mesaisi aralık ayının son haftası başlayacak
Meclis'te EYT mesaisi aralık ayının son haftası başlayacak
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: AYM'ye iletildi
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: AYM'ye iletildi
Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
MSB'de memurluğa atanacaklar için yapılan sınavlarda düzenleme
MSB'de memurluğa atanacaklar için yapılan sınavlarda düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?
Türkiye'de 1 milyonu aşkın bebek ve yetişkine SMA taraması yapıldı
Türkiye'de 1 milyonu aşkın bebek ve yetişkine SMA taraması yapıldı
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı
KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı
Deprem sigortasında teminat arttı
Deprem sigortasında teminat arttı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi uzattı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi uzattı
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
'Sağlık personeli alım kılavuzu haftaya yayınlanacak'
'Sağlık personeli alım kılavuzu haftaya yayınlanacak'
Ali Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
Ali Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
EGM'den Bakan Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında uyarı
EGM'den Bakan Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında uyarı
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener: Fotoğrafta eşimi kaldırmışlar, yanına FETÖ'yü koymuşlar

Eşiyle yan yana bir fotoğrafı gösterilen Akşener, "Ben siyaset yapıyorum, erkek-kadın fark etmez binlerce insanla fotoğrafım var. Buradan eşimi kaldırmışlar, bu fotoğrafın yanına FETÖ'yü koymuşlar. O kadar hakarete, iftiraya uğradım bu süreç içerisinde. Hepsinde beni sakinleştiren kocam oldu. Diyor ki; 'Bir kadının yanından kocası kaldırılmaz.'" diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 22:54, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 22:55
Yazdır
Akşener: Fotoğrafta eşimi kaldırmışlar, yanına FETÖ'yü koymuşlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında ailesi ve evlilik hayatı ile siyasette kadın olmanın zorluklarını anlattı.

Akşener, FOX TV'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Gün" programının canlı yayın konuğu oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilkokul öğretmenlerinin Akşener'le ilgili videosunun yayınlandığı programda stüdyoya gelen bir sanatçı, saz çalarak Akşener'in sevdiği türküleri seslendirdi.

Ailesinden söz eden Akşener, anne ve babasının çocuk yaşta mübadeleyle Türkiye'ye geldiğini belirterek, okumayı çok sevdiğini anlattı.

Eşi ve çocuklarından bahseden Akşener, gençliğinin başındayken hayalinde evlilik olmadığını, ancak ailesiyle gittiği Kocaeli'de 18 yaşında tanıştığı eşiyle 24 yaşında evlenmeye karar verdiğini dile getirdi.

Akşener, 42 yıldır evli olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Eşimle birbirimize karşı bir çekinmemiz yok, bu benim siyasi hayatım için müthiş bir şey. Mesela, politik bir fırsat doğdu. Benim çok istediğim bir şeydi, büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı üzerinden. Sonra çok iyi performans gösterdim ama kazanamadım. Kaybederken kazanan bir seçim oldu. Ankara'ya çağırdılar, Ankara'da bir yolculuk başlayacak. Biz birbirimize bir söz verdik, hayatımızda ne olursa paylaşacağız diye. Mesele benim eşime, onun da bana söylemediği hiçbir şey yoktur. Bakın insanlar yalan konuşur, elbette konuşur. Bizim birbirimize dair konuşmadığımız, söylemediğimiz hiçbir şey yoktur. Muhtemelen bu evliliğimizde çok önemli bir etken oldu."

- "Başarılarımız hep birilerinin üzerinden alkışlanır"

Eşiyle yan yana bir fotoğrafı gösterilen Akşener, "Ben siyaset yapıyorum, erkek-kadın fark etmez binlerce insanla fotoğrafım var. Buradan eşimi kaldırmışlar, bu fotoğrafın yanına FETÖ'yü koymuşlar. O kadar hakarete, iftiraya uğradım bu süreç içerisinde. Hepsinde beni sakinleştiren kocam oldu. Diyor ki; 'Bir kadının yanından kocası kaldırılmaz.'" diye konuştu.

Kadın politikacı olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulan Akşener, kadın olmanın başlı başına zor olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in en büyük başarısının, eğitim yoluyla hem kadınlara hem de erkeklere fırsat eşitliği sağlamasının olduğunu vurgulayan Akşener, kadınlara karşı ön yargılara değindi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cam tavanlar, çeşitli engeller var. Mesela, siz çok güzel bir kadınsınız ama zeki bir kadınsınız. Sırf güzel olarak anılmak sizi sinir ediyordur. Sadece güzellikle anılmak, buranın çok az görülüp bu tarafın görülmesi bile başlı başına bir tacizdir. Başarılarımız hep birilerinin üzerinden alkışlanır." şeklinde konuştu.

Akşener'e, programda yapılan bir kase de hediye edildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
26 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'asgari ücret' açıklaması
İsveç Başbakanı: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz
İsveç Başbakanı: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz
Erdoğan: Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz
Erdoğan: Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'hen Konya'daki görüntülerle ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'hen Konya'daki görüntülerle ilgili açıklama
Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ikna etti
Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ikna etti

Bu Habere Tepkiniz

MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 25/11/2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin takvimi açıkladı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
İmzalar 'depreme dirençli' Bursa için atıldı

İmzalar 'depreme dirençli' Bursa için atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında ortaklaşa yürütülecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi ile depreme karşı daha dirençli bir Bursa oluşturulması hedefleniyor.  