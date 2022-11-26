Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihli Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 9 dosyayı esastan karar bağlayacak olup, 9 dosya hakkında da ilk incelemeyi yapacak. Esastan görüşülecek dosyalar aşağıdaki mevzuata ait:

7/2/2018 tarihli ve 7089 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin; 21/11/2019 tarihli ve (52) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

4/2/2019 tarihli ve (30) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu

31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanun