İzmir'de gelinlik giyme hayali kuran otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temsili düğün törenine Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da katıldı.

Gelinlik giydiği için mutlu olduğunu belirten Rabia Aktaş, düğünde doyasıya eğlendi.

Anne Aysel Aktaş, kızı Rabia'nın 3 çocuğundan en büyüğü olduğunu belirterek, "Özel gereksinimli kızımın en büyük hayali bir gelinlik giymekti. Çok mutluyuz. Geçen hafta kına gecesi düzenlemiştik. Şimdi de gelinlik dileğini gerçekleştirdiler. Gördüğünüz gibi kızım çok mutlu oldu. Kızımı gelinlikle gördüğüm içinde ben de mutlu oldum ve çok duygulandım. Emeği geçen herkese, davetimize icap edip gelen herkese sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Aktaş, etkinliğin düzenlenmesine destek veren Menemen Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay Menemen Şubesi ve Menemen Gönüllü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkililerine teşekkür etti.