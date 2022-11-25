Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir öğretmeni darbettikleri iddiasıyla 2 öğrenci yakını gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 15:01, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 15:03
İddiaya göre, Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören bir öğrenci, dün akşam eve gittiğinde ailesine, okuldaki öğretmenlerinden Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi.
Bunun üzerine okula giden velisi E.Ç. ve çocuğun ağabeyi F.Ç, okul bahçesinde Atay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. ve F.Ç, Atay'ı darbetti.
İhbar üzerine okula giden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.Ç. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.
Atay ise Çarşamba Devlet Hastanesine giderek sağlık raporu aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız