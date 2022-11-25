Gaziantep'te ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 3 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 15:10, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 15:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nın gerçekleştirileceği binaya girmeye çalışan H.N, M.Ç. ile M.A'nın üstünü aradı.
Aramada, bu kişilerin sınavda kopya çekmek amacıyla kıyafetlerinin içine gizledikleri kamera, wi-fi cihazı ve güç kaynağı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız