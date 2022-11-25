Profesörlük hayali için 3 fakülteden mezun oldu

Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama
Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama
'İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz'
'İnsanlık düşmanlarından döktükleri kanın hesabını soruyoruz'
Meclis'te EYT mesaisi aralık ayının son haftası başlayacak
Meclis'te EYT mesaisi aralık ayının son haftası başlayacak
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: AYM'ye iletildi
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: AYM'ye iletildi
Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
Samsun'da öğretmeni darbeden 2 öğrenci yakını gözaltına alındı
MSB'de memurluğa atanacaklar için yapılan sınavlarda düzenleme
MSB'de memurluğa atanacaklar için yapılan sınavlarda düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?
Türkiye'de 1 milyonu aşkın bebek ve yetişkine SMA taraması yapıldı
Türkiye'de 1 milyonu aşkın bebek ve yetişkine SMA taraması yapıldı
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı
KYK'da 27 milyar borç kaldırıldı, yapılandırma sorgusu açıldı
Barınak görüntüleri infial oluşturdu, şube müdürü açığa alındı, 2 gözaltı
Barınak görüntüleri infial oluşturdu, şube müdürü açığa alındı, 2 gözaltı
Deprem sigortasında teminat arttı
Deprem sigortasında teminat arttı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi uzattı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi uzattı
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
'Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?' sorusuna Bakan Bilgin'den yanıt
Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
Malezya Başbakanı, Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
'Sağlık personeli alım kılavuzu haftaya yayınlanacak'
'Sağlık personeli alım kılavuzu haftaya yayınlanacak'
Ali Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
Ali Erbaş'tan memur açıklaması: Önce akademide eğitime alacağız
EGM'den Bakan Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında uyarı
EGM'den Bakan Soylu ve EUROPOL ismi ile gönderilen mailler hakkında uyarı
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
Sözleşmeli personele kadroda tarih belli oldu
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
Ömer Çelik açıkladı: YKS tarihi değişecek mi?
Ömer Çelik açıkladı: YKS tarihi değişecek mi?
Semih Durmuş: İllegal karara rıza göstermek kaosa kapı aralamaktır
Semih Durmuş: İllegal karara rıza göstermek kaosa kapı aralamaktır
Bugün zam gelen benzine yarın indirim var
Bugün zam gelen benzine yarın indirim var
Bakan Nebati, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Bakan Nebati, MB'nin faiz kararını değerlendirdi: Piyasa faizleri de inecek
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Bakan Koca: 85 bini yeni 115 bin personel alacağız
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Otomotiv piyasası, ÖTV matrah değişikliğine ne dedi?
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
Erdoğan, kariyer basamakları sınavını geçen öğretmen sayısını açıkladı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
ÖTV matrah değişikliğinin ikinci elde belirsizliği ortadan kaldırdı
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Profesörlük hayali için 3 fakülteden mezun oldu

Bitlis'e yerleşen Doç. Dr. Tekin, çocukluk hayali olan profesörlük için örnek eğitim mücadelesi veriyor. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Tekin, 3 farklı üniversitenin 1 yüksekokul ve 3 ayrı fakültesinden de mezun oldu. Yurt dışında eğitim gören Tekin, Türkiye'ye dönünce Muş Alparslan Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 15:54, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 15:54
Yazdır
Profesörlük hayali için 3 fakülteden mezun oldu

Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Tekin, okuma azmiyle örnek oluyor.

İstanbul'da 1976 yılında dünyaya gelen Tekin, babasının mali müşavir olarak atanmasıyla Tatvan'a yerleşti. İlkokulu Tatvan'da okuyan Tekin, bir süre İstanbul'da yatılı olarak dini eğitimler aldı. Ailesinin yanına dönen Tekin, çocukluk hayali olan profesörlük için eğitim mücadelesine başladı.

Akademisyenlik hedefi için, ara verdiği ortaokul ve liseyi açık öğretimle tamamlayan Tekin, Haliç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İşletme ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde de Psikoloji okudu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Pazarlama bölümü ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler bölümünden de mezun olan Tekin, yabancı dil eğitimi için İrlanda'ya gitti.

2013'te İşletme dalında doktoraya başlayan Tekin, TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu'nu kazanıp İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde (The University of Manchester) inovasyon ve bilgi yönetimi üzerine araştırmalar yaptı.

2016'da Türkiye'ye dönüp doktorasını bitiren Tekin, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2020'de doçent olan Tekin, 2021 yılında da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine getirildi.

Halen Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümü son sınıf öğrencisi olan Tekin, 12 kitap yazdı. Profesörlük hayaline yaklaşık 2 yıl sonra ulaşacak olan Tekin'in yeni hedefi ise, Tarih bölümünde doktora yapıp, Harvard Üniversitesi'nde bir gün de olsa ders vermek.

"Okumak bende bir aşk"

Doç. Dr. Zeliha Tekin, İstanbul'dan babasının tayiniyle Tatvan'a gittikleri dönemde, ailelerin kız çocuklarının okumasına izin vermediklerini anlatarak, "Kız çocuklarını okutmak mümkün değildi. Buna aileyle birlikte çevre de izin vermiyordu. Ancak ben okumam gerektiğini biliyordum. Okumak, benim için bir aşktı. Çocukluğumdan beri hep, 'büyüyünce 'profesör' olacağım' derdim. Bu hayalim için ortaokul ve lise eğitimimi dışarıdan tamamladım" diye konuştu.

"Doğu Anadolu'da çalışacağım"

Yüksek öğrenimini İstanbul'da özel bir üniversitede aldıktan sonra 7 yıl dershanelerde öğretmenlik yaptığını anlatan Tekin, yabancı dil eğitimi için 10 ay süreyle İrlanda'da kaldığını söyledi.

Türkiye'ye dönünce doktoraya başladığını belirten Tekin, "TÜBİTAK bursunu kazandım ve bu benim için bir mihenk taşı oldu. Manchester Üniversitesi'ne akademik araştırmacı olarak kabul edildim. İnovasyon, girişimcilik gibi eğitimlere yöneldim. Tekrar Türkiye'ye geldiğim zaman, 'Doğu Anadolu Bölgesi'nde çalışacağım' dedim. Öğrendiğim bütün bilgileri aktarmak ve buraya katkım olsun istiyordum. Çünkü bilginin çok çok önemli olduğunu, bilginin bizleri geliştireceğini biliyordum. 2016'da Muş Alparslan Üniversitesi'nde göreve başladım. Burada birçok alanda çalışma yürütüyorum. Öğrencilerimin sadece okulda değil, okul dışında da yaşamlarına yön vermek amacıyla, onlara bir nevi örnek olabilmek amacıyla elimden geldiğince çalışıyorum. Şu an Dekan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Buraya geldiğim 2016 yılından beri 12 kitap yazdım. 40 tane kitap bölümü, 16 adet makale, 48 bildiri sundum. Yine akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Muş Alparslan Üniversitesi'ni, Muş ilini elimden geldiğince tanıtmaya, burayı biraz daha ileriye taşımaya var gücümle çalışacağım" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu
Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu
Yapay kalple yaşayan doktor şifa dağıtıyor
Yapay kalple yaşayan doktor şifa dağıtıyor
Vali Karaömeroğlu öğrencilerle bilek güreşi yaptı, halay çekti
Vali Karaömeroğlu öğrencilerle bilek güreşi yaptı, halay çekti
Vergi Müfettişleri Van'da kütüphane kurdu
Vergi Müfettişleri Van'da kütüphane kurdu
40 kişilik Şahin timinin Hülya ablası
40 kişilik Şahin timinin Hülya ablası
12 yıl önce mezun olduğu okula 'doktor' olarak döndü
12 yıl önce mezun olduğu okula 'doktor' olarak döndü

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanlığı 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara ilişkin takvimi açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde açıklandı
Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
İmzalar 'depreme dirençli' Bursa için atıldı

İmzalar 'depreme dirençli' Bursa için atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında ortaklaşa yürütülecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi ile depreme karşı daha dirençli bir Bursa oluşturulması hedefleniyor.  