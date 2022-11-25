Samsun'da FETÖ'den ihraç edilen doktor gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konularıyla ilgili yaptıkları çalışma sonucu Terme Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yaparken 675 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen, FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü liderinin talimatı ile örgüte müzahir Bank Asya'da katılım hesabı açtığı olduğu gerekçesiyle hakkında 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S.'yi İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan İ.S. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.