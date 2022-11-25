Seçimlere 7 ay kala siyasi partilerin oy oranları
ORC Araştırma 45 ilde 4280 kişi ile yüzyüze yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan 5 puan önde görünüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 16:38, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 16:38
ORC Araştırma 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde, 45 ilde 4280 kişi ile yüzyüze anket yaptı.
İşte ORC Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçları;
SEÇİMLERE 7 AY KALA
SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI
"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA"
.AK PARTİ %31,1
.CHP %24,2
.İYİ PARTİ %17,8
.HDP %7,4
.MHP %6,8
Cumhur İttifakı %37,9
Millet İttifakı %42,0
Araştırma 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde, 45 ilde 4280 kişi ile yüzyüze yapılmıştır.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız