19 yıl önce bebeğin doğumdan sonra kaybolmasına ilişkin 6 kişi tutuklandı

Kentteki özel bir hastanede 19 yıl önce, Z.Ö'nün dünyaya getirdiği 7 aylık bebeğin, henüz resmi kayıtları oluşturulmadan kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, bebeğin A.Ö'den evlilik dışı dünyaya geldiğini tespit etti. Doğumdan sonra anne ve babanın yakınları tarafından kabul edilmeyen bebekten haber alınamadığı belirlendi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, eş zamanlı operasyonla anne Z.Ö. ve baba A.Ö'nün yanı sıra A.Ö, F.Ö, A.Ö, H.Ö, H.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö, Z.Ö, H.Ö, A.Ö, H.Ö. ve A.Ö, tutuklandı, F.Ö. ile Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Z.Ö. ile A.Ö'nün bebeğin doğumundan sonra evlendikleri ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.