Alışveriş merkezlerinde indirim izdihamı yaşandı
"Muhteşem cuma" indirimleri nedeniyle alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu. Kapılar açıldığında içeriye akın eden kalabalık, izdihama neden oldu. Mağazaların içi pazar yerine döndü, mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 19:09, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 20:02
İndirim için sabah saatlerinde yola koyuldular, alışveriş merkezlerinin önünde kalabalık oluşturdular...
Yurt genelinde başlayan 'Muhteşem Cuma' indirimleri, bu yıl da izdihama neden oldu.
Kapılar açıldığında indirimli ürün almak isteyenler mağazalara akın etti. Bazı mağazalar müşterileri sırayla içeri aldı. Ancak sıra da, izdihamı engelleyemedi.
Mağazada adım atacak yer kalmadı
Mağazaların içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman gerginlikler de yaşandı.
Reyondaki ürünler ise izdiham nedeniyle yerlere saçıldı.
Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız