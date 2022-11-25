Alışveriş merkezlerinde indirim izdihamı yaşandı

İndirim için sabah saatlerinde yola koyuldular, alışveriş merkezlerinin önünde kalabalık oluşturdular...

Yurt genelinde başlayan 'Muhteşem Cuma' indirimleri, bu yıl da izdihama neden oldu.

Kapılar açıldığında indirimli ürün almak isteyenler mağazalara akın etti. Bazı mağazalar müşterileri sırayla içeri aldı. Ancak sıra da, izdihamı engelleyemedi.

Mağazada adım atacak yer kalmadı

Mağazaların içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman gerginlikler de yaşandı.

Reyondaki ürünler ise izdiham nedeniyle yerlere saçıldı.

Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.