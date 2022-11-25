Düzce'de vatandaşlar binalarının deprem hasar durumunu bu adresten öğrenecek
Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 21:19, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 21:20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşların Bakanlık tarafından oluşturulan "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi. Açıklamada, ayrıca vatandaşların Bakanlığın, Düzce'ye kurduğu mobil iletişim aracında uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız