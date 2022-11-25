Polisleri taşıyan araçla otomobil çarpıştı: 5'i polis 8 kişi yaralandı
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 5'i polis 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 21:55, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 22:03
Konya-Seydişehir kara yolu Sefaköy Mahallesi yakınında Ahmet K. yönetimindeki 42 K 5711 plakalı otomobil, polisleri taşıyan araçla çarpıştı.
Kazada 5'i polis 8 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtili.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız