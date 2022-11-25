2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 22:25, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 22:27
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız