Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu.

MSB'den yapılan ilk açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Öztürkmen'in şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bilgisi verildi.

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Ardından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın şehit olduğu belirtildi.

Daha sonra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın da şehit olduğunu açıkladı.

PENÇE KİLİT OPERASYONU



Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe operasyonlarının ilki 3 buçuk yıl önce başladı. Amaç terörü kaynağında kurutmak ve sınır güvenliğini sağlamaktı. Bunun için 27 Mayıs 2019'da düğmeye basıldı. Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonları yapıldı. Hakurk ve Sinat-Haftanin'de terör yuvaları yerle bir edildi.

BİN 531 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Şimdiye kadar bin 531 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu ile Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgeleri teröristlere dar edildi. Pençe Operasyonları devam etti. Teröristlere 2020'de 'Kartal' ve 'Kaplan', 2021'de ise Kartal 2, Şimşek ve Yıldırım darbeleri indirildi. Sınır hattı büyük oranda teröristlerden arındı. 2019-2021 yıllarında yapılan Pençe Operasyonları ile Hakurk, Sinat-Haftanin, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerinde bin 10 terörist etkisiz hale getirildi. 17 Nisan 2022'de sınır hattına yeni bir operasyon başlatıldı. "Pençe - Kilit" ismi verilen operasyonda hedef Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'daki terör inleriydi. Havadan ve karadan vurulan bölgede her geçen gün çember daraldı.

Mehmetçik, terör örgütünün yıllarca yuvalandığı "girilemez" denilen Zap'ı bölücü hainlere mezar oldu.