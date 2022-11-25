Devlet hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın (25) sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) 81 puan alarak çocuk doktoru olduğunu söylelen Özkiraz'ın tıpla ilgili birçok konuda çelişkili cevapları üzerine şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada lise mezunu olduğu öğrenilen sahte doktor Özkiraz, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 23:24, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 23:26
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini doktor olarak tanıttığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yapılan araştırmada A.Ö'nün diplomalarının sahte olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve lise mezunu olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız