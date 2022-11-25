Evinin balkonundan düşen 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Uşak'ta ikinci kattaki evinin balkonundan düşen 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2022 23:51, Son Güncelleme : 25 Kasım 2022 23:52
Kemalöz Mahallesi Üçüncü Yöre Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Zeliha Boz henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Boz'un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız