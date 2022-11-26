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Pençe-Kılıç'ta ABD'ye rağmen vurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısının ana gündem maddesi Pençe-Kılıç Harekatı oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en kısa sürede kara harekatının da yapılacağını belirtti. Sunumda, Suriye'ye yapılan hava harekatı sırasında ABD'nin 'Buraya girmeyin, burası bizim kontrolümüzde' diyerek uyarıda bulunduğu, ancak buna rağmen harekata devam edildiği anlatıldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 07:35, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 07:31
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Pençe-Kılıç'ta ABD'ye rağmen vurduk

AK Parti MKYK önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birer sunum gerçekleştirdi.

ABD'YE RAĞMEN DEVAM EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Akar'ın sunumunda hava harekatında gelinen son nokta anlatıldı. En kısa zamanda kara harekatının da yapılacağının belirtilen sunumda, Suriye'ye yapılan Pençe-Kılıç hava harekatı ile ilgili hem Rusya'dan hem de ABD'dan istenilen desteğin alınamadığı, ama buna rağmen operasyonun başarılı geçtiği belirtildi. Bu süreçte ABD'nin iki yüzlü tutumu eleştirilerek, "Çelişkili bir ABD tutumu var" değerlendirmesi yapıldı. Suriye'ye yapılan hava harekatı sırasında ABD'nin 'Buraya girmeyin, burası bizim kontrolümüzde' diyerek uyarıda bulunduğu, ancak buna rağmen harekata devam edildiği belirtildi.

GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜLER

Çavuşoğlu'nun sunumunda ise, son dönemlerde dış politikada izlenen normalleşme süreci değerlendirildi. Diplomatik açıdan sıkıntılı olan ülkelerle normalleşme sürecinin devam edeceği vurgulandı. Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinin ardından Yunanistan'ın demorelize olduğu, bu konuda sıkıntıya düştüğü ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın alelacele önce Libya'ya ardından da Mısır'a gittiği belirtildi. Dendias'ın Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un havaalanına kendisini karşılamak için geldiğini öğrenince, uçaktan inmeyi reddettiği belirtilen sunumda, Libya'nın, Dendias'ın uçağının Trablus'tan Bingazi'ye uçuş planını onaylamadığı için, Dendias'ın uçağının Bingazi'ye Malta üzerinden gittiği ifade edildi. Bu sırada Dendias'ın Malta üzerinden Bingazi'ye gittiği sırada uçak radarının kapatıldığı bilgisi de verildi. Çavuşoğlu'nun, "Yunanistan'ın, başarısız bir Libya ziyareti oldu. Kendilerini gülünç duruma düşürdüler. Öyle adımlar atacağız ki havadan inmeye fırsat bulamaya-caklar" dediği öğrenildi.

KOALİSYON GÜÇLERİNE ZARAR VERMEYİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

ABD NOKTASI VURULMADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz" yanıtını verdi. "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük-büyük, irili-ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Yatırımları gündeme getirin

MKYK'da bazı üyelerin Yusufeli Barajı'nı görme talebi de gündeme geldi. MKYK üyelerinin dünyanın en büyük 5'inci barajını görmesi için bir organizasyon yapılmasının değerlendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına 'yatırımları anlatın' talimatı verdiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile beraber Artvin'deki Yusufeli Barajı ve diğer yapılan yatırımları partinin ve sizlerin daha çok anlatması lazım. Bunları biraz daha gündeme getirelim" diye konuştu.

Makaslar yaptığımız işi gösteriyor

Daha sonra bir MKYK üyesinin söz alarak, "Siz o kadar açılış yaptınız ki bin 300 tane makas koleksiyonunuz var. Bu makasların neredeyse yüzde 90'ı fabrika bitişlerinin açılışını gösteriyor" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bay Kemal bunları görmüyor. Bay Kemal Türkiye'de bir tane fabrika açılmadı diyor" cevabını verdi. Ardından Erdoğan'ın, Özel Kalemi Hasan Doğan'a dönerek, "Hasan sen MKYK üyelerine sergiyi gezdirdin mi?" diye sordu. Hasan Doğan'ın, "Sergi hazır efendim, buradan çıkıp gezebiliriz" demesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bazı toplu açılışlarda 1 makas var ama 150 fabrikanın veya iş yerinin bitişini gösteriyor. Dünyada böyle bir şey yok, bu da dünya kadar iş yaptığımızı gösteriyor. Bunları Bay Kemal'in görememesi bir sorun ama sizin de anlatamama gibi bir sorununuz var" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın ayrıca, söz konusu makasların hikayelerin anlatılması konusunda partiye çalışma talimat
verdiği öğrenildi.

Nur Banu Aras

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