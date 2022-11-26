Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 18 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 09:07, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 09:09
Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde rüzgar enerjisine dayalı 18 YEKA belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve kroki bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız