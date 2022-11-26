Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; CHP Milletvekili Alpay Antmen, PTT'nin mahkemelerin adli tebligatlarını taşeron olarak çalıştırdığı elemanları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırması nedeniyle bütün tebligatların hükümsüz kalabileceğini iddia etti. Bu iddiasını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ileten Antmen, personel eksikliği nedeniyle taşeron işçilere günde 110 tebligat dağıttırıldığını ve adeta mobbing uygulandığını ifade etti.

Tebligat Kanunu'na göre adli tebligatların mutlaka memur eliyle yapılması gerektiğini savunan Antmen, "Ancak adli tebligatlar taşeron işçiler aracılığıyla yaptırılmaya çalışılıyor. Ben buradan bir hukukçu olarak uyarıyorum: Memur eliyle yapılmayan bütün adli tebligatlar hükümsüzdür, yok hükmündedir ve bunun yapılması ileride hak kayıplarına yol açacağından PTT'ye de ileride büyük tazminatlar doğabilir" dedi.

Antmen'in dikkat çektiği tebligatların arasında her türlü mahkeme kararları, dava dilekçeleri, trafik cezaları, çeşitli para cezaları, icralar, borç ödeme emirleri, mahkeme ilamları gibi halkı doğrudan ilgilendiren evraklar yer alıyor.