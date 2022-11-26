Ev sahipleri kira artış oranına uymuyor: İşte kiracıların yasal hakları

Son zamanlarda ev sahipleriyle kiracılar arasında uyuşmazlıklar arttı.

Kira artışına yüzde 25'le sınırlayan yasaya rağmen bazı ev sahipleri kiracılarından fazlasını talep ediyor.

Tüketici Hakları Kom. Bşk. Dinçer İşisağlam, "Kira kontratlarında belirledikleri bir oran varsa önce o oran dikkate alınır. Devletin getirdiği yüzde 25'lik düzenlemede bu oranın üzerinde farklı bir oran belirlenmişse maksimum verilebilecek miktar olarak zam oranı olarak yüzde 25 belirlenmiştir" dedi.

Bazı ev sahipleri yüzde 100'e varan oranda zam talep ediyor

Bazı kiracılar yüzde 100'e varan oranlarda zam talebiyle karşı karşıya...

Kirada artış dönemi gelen pek çok ev sahibi fahiş oranda zam talebinde bulunuyor. Öyle ki bazı ev sahipleri yüzde 100 oranında kira artış talebinde bulunuyor.

Peki bu durumda kiracılar ne yapması gerekiyor? Yasal hakları neler?

Kirayı düzenli ödeyen tüketici haklı gerekçe olmadan tahliye edilemiyor

İşisağlam kurallara uyan kiracıların evden çıkarılmasının kolay olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Yüzde 25'lik kira artışını sağlayıp bunu banka kanallarıyla kiraya verenin hesabına yatırılması ve kiranın da düzenli olarak ödenmiş olması gerekiyor. Bir de verdiği taahhütnamelerin geçerliliği konusunda iyi bir inceleme yapmaları gerekiyor. Kurallara uydukları zaman kiracıların normalde evden çıkarılması çok da kolay değil."