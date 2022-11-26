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Tekirdağ'da 'sahte doktor iddiası: Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendisini doktor olarak tanıttığı iddialarını soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi. Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü de kendisini doktor olarak tanıttığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 13:01, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 13:26
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Tekirdağ'da 'sahte doktor iddiası: Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede bir uzman doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve gözaltına alınan şüpheli, dün tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu olayı ve iddiaları soruşturmak üzere Bakanlık müfettiş görevlendirdi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden "sahte doktor" açıklaması

Açıklamada, 17 Kasım'da Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulan kişinin dün tutuklanıp polis tarafından evinde kapsamlı arama yapıldığı, "sahte doktor" olayının medyada yer aldığı anımsatıldı.

Haberlerde bazı önemli yanlışların bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayşem Ö, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktormuş gibi çalışmamıştır. Hasta muayene etmemiş, reçete yazmamış, hekimin görevi olan hiçbir tıbbi girişimde bulunmamıştır. Kendisine kurumun bir çalışanı olduğu varsayılarak muamele edilmemiştir. Fakat sahte doktor Ayşem Ö, hastanenin idealist ve genç bir uzman doktorunu kendisiyle meslektaş olduğuna, ona gösterdiği, sahte oldukları ise daha sonra anlaşılan belgelerle inandırmış, fakülte birinciliği, Tıpta Uzmanlık Sınavı puanı gibi sözde başarılarıyla etkilemeyi başarabilmiştir. Uzmanlık için çocuk cerrahisi dalını tercih etmeyi düşündüğünü söyleyen Ayşem Ö, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne bu şekilde gidip gelmeye başlamış, görüştüğü hekim tarafından kendisine, mesleki bir iyi niyetle yardımcı olunması amacıyla hastanede hekimliğin nasıl yapıldığını gözlemleme imkanı verilmiştir."

Açıklamada, bu kişinin evinde polis ekiplerince yapılan aramada doktorlara özgü kıyafetler, sahte kimlik kartları ve çeşitli tıp kitapları bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayşem Ö'nün uzakta yaşadığı ailesine, çevresine uzun süredir tıp öğrencisi, nihayet doktor olduğunu söylediği öğrenildi. Hastaneye ilk gelişinde, ona eşlik edip, kendisini takdim eden resmi görevlinin güvenini de suiistimal ettiği açık görülüyor. Kendisini doktor olarak tanıtan genç kadının, uzun zamandır zihninde kurguladığı ve hayatını buna göre planladığı anlaşılan doktor rolü, hastanede kendisine herhangi bir görev verilmesi ve uygulamalarının değerlendirilmesi söz konusu olmadığı için bir süre devam etmiştir. Fakat zamanla hekim arkadaşlarımızın bazı teorik bilgilerden yoksun olduğunu fark etmeleri üzerine tıp fakültesi mezunu olduğundan şüphe duyulmuş ve yapılan araştırmalarda şahsın doktor olmadığı, kendisini tanıtırken söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Konu Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine ve İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirilip, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Şüphelinin, ilçede resmi görevli bir kişiyle temmuz ayında hastaneye gelerek söz konusu doktorla tanıştırıldığı vurgulanan açıklamada, "17 Kasım'da yapılan suç duyurusu ve dün gerçekleşen tutuklama, olayda sürenin yayınlanan haberlerde yer aldığı gibi olmadığını göstermektedir. Bir yıl denen süre yaklaşık 4 aydır. Asıl yanlış bilgiyse bu kişinin doktorluk yaptığıdır. Zanlı, bu 4 aylık sürede hiçbir surette hastanenin çalışanı olmamış, kendisine hekimlik süreçlerini hastane ortamında izleyebilme imkanı verilmiştir. Diğer pek çok mesleğin aksine, bir sahte doktor vakasının daha fazla ilgi konusu olması, tıbbın uzun yıllar alan eğitimi ve mesleğin gerektirdiği büyük bilgidir. Olayı ilginç kılan bu tezattır. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki olayda, hayali hekimlik olan şahıs doktor rolünü, doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır." ifadeleri kullanıldı.

- Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Devlet hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı
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