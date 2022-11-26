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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kardeşiz, arkadaşız ve müttefikiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; 'Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden bahsetmeye başlarsam, birkaç gün daha burada olmamız gerekir. Biz kardeşiz, arkadaşız ve müttefikiz.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 14:49, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 14:49
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kardeşiz, arkadaşız ve müttefikiz

ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Orta Koridor Boyunca: jeopolitik, güvenlik ve ekonomi" başlıklı uluslararası konferansta soruları yanıtlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev;

"Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden bahsetmeye başlarsam, birkaç gün daha burada olmamız gerekir. Biz kardeşiz, arkadaşız ve müttefikiz. Geçtiğimiz yıl Şuşa'da artık elde edilen sonuçları resmileştirdik. Müttefiklik beyannamesini imzalayarak resmen müttefik olduk. Bunun gerçekliğin resmileştirilmesi olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Çünkü uzun yıllardır Azerbaycan ve Türkiye müttefik olarak adımlar atıyordu. Bu düzeydeki işbirliğine, ortaklığa ve kardeşliğe değer veriyoruz.

İşbirliğimizin her alanda güçleneceğinden kesinlikle eminim ve bu bölgesel istikrarın önemli bir kriteridir. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği ve ortak faaliyetleri bölgede istikrarı güçlendirmeye yöneliktir. Bu kriter herkes tarafından dikkate alınmalıdır. Çünkü iki ülke olarak potansiyelimizi birleştiriyoruz ve birlikte ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz.

Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da potansiyeli artıyor. Sadece ekonomik ve sanayi değil, aynı zamanda askeri gücü de artıyor. Bugün dünya, her ülke için bunun bir numaralı kriter olduğunu görüyor. Eğer güçlü silahlı kuvvetleriniz yoksa olabilir zor günlerde zorluk yaşayabilirsiniz.

Dolayısıyla savunma altyapısına yapılan yatırımlar, ortak girişimler, ortak askeri tatbikatlar ortada. Türkiye ile yıl içinde periyodik olarak 10'dan fazla ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatlar hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da yapıldı. Bu, bölgesel istikrar ve güvenliğimizin önemli bir ölçüsüdür. Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar Türk ordusu yalnız değil, orada aynı zamanda bizim ordumuzun da olduğunu bilmesi lazım. Ordumuz yalnız değil, orada Türk ordusu da var. Sınırlarımızda provokasyonlar planlayanlar, bizi korkutmak isteyenler bu planlarını unutmaları gerekir." dedi.

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