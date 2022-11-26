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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Konya'da konuşan Erdoğan, ''Faizde tek haneliye indik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek'' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 18:35, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 18:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da ''AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı''nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''BUNLAR SADECE GÜNÜ KURTARMANIN PEŞİNDE''

''Etrafımız milletimizin zayıf düşürmesini, ülkemizin tökezlemesini ve devletimizin gücünü kaybetmesini bekleyen sırtlanlarla dolu. Bugün 3 şehidimiz var. Onların kanları yerde kalmayacak. Bizde analar evlatlarını askere gönderirken kınayı bunun için yakarlar. Dünyada askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Peygamberimizin adından geliyor Muhammed Mehemmed sonunda Mehmed. Daha sevgili olsun diye adını Mehmetçik yapmışız. Mehmetçiklerimizin hiçbir zaman bu din düşmanları kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek buna inanarak bu yolda yürüyoruz. Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Yatırımları altyapı üst yapısı ile birlikte yaparız. Bunlar sadece günü kurtarmanın peşinde.

''İKİ BÜYÜK DİPLOMATİK ZAFERE İMZA ATTIK''

Bay Kemal bizim yıllarca şehir hastanelerimizi eleştirdi. SGK'yı batıran sensin. Bay Kemal'in kötülediği bu tesisler corona virüs salgınıyla mücadelemizde kritik roller üstlendi. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde de bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye dengeli politikası ile hem krizden çok az etkilendi hem de dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık. Bana dedikleri hep şu 'Başkan bir taraftan Putin bir taraftan Zelenski her iki tarafı nasıl idare ediyorsun?' Bu bir sırdır dedik. Biz kimseyle kavgalı olmadık. Buğday alıp un yapıp onu fakir ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz.

KARADENİZ TAHILI

Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken, hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şimdi buğdayı alıp un yapıp, bu unu fakir ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz.

''FAİZİ TEK HANEYE İNDİRDİK, ENFLASYON DA İNECEK''

Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Bizim için önce faizdi faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum gelin başta kamu bankaları olmak üzere size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisi ile hedefimiz yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla yoluyla büyüme.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Faizin tek haneye indirildiğini anımsatan Erdoğan, "Bizim için öncelik faizdi ve faizi tek haneye indirdik. Enflasyon da inecek" sözlerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik son derece başarılı geçti.

Tüm Konyalı kardeşlerimi başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla tebrik ediyorum.

Modern spor altyapısı ve elde ettiği tecrübeyle Konya'nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden olacağına inanıyorum. Biz de bu konuda şehrimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla daima kendinden söz ettirmiştir. Sizler, 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan Hoca'mıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti ile tecessüm eden yeni siyaset anlayışının da kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hoca'nın varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Parti'mizle yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk. Şu anda da Türkiye'nin en güçlü partisi olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz.

Biz sevdamızı lafta bırakmıyoruz, eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Kamu yatırımlarından zaten Konya'mız her zaman hak ettiği payı alıyor. Geride kalan 20 yılda şehrimize toplam yatırımımız 80 milyar lira oldu. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, sanayiden gençlik ve spora her alanda şehrimizi tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Benim Konyalı vatandaşlarım birinci sınıf hizmetlere kavuşsun diye samimiyetle gayret gösterdik. Yatırımlarımız sayesinde Konya AK Parti'nin eser siyasetinin sembol şehirlerinden biri olmuştur. Konya aynı zamanda gönül belediyeciliğinin vücut bulduğu şehirlerimiz arasındadır. Dünya belediyeler birliği başkanlığını yürüten Konya, belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur.

Bugün 3 şehidimiz var ama onların kanları yerde kalmayacak. Kardeşlerim dünyada, askerine Mehmet adını veren başka ülke yoktur. Bu, sevgililer sevgilisi Peygamber'imizin adından geliyor. Buralara öyle kolay kolay gelinmedi. Bunun için bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Ve bunu bilerek, buna inanarak biz bu yolda yürüyoruz ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Kardeşlerim, AK Partili belediyeler her alanda kendileriyle yarışmaktadır. Konya kendisine verilen her emeğe ziyadesiyle karşılık veren bir şehirdir. Bugün Mevlana Meydanı'nda 100 bine yakın Konyalı orayı doldurdu.Mevlana Meydanı her geçen gün daha da güzelleşiyor.

Bugün şehrimizi ülke ve dünya çapında öne çıkartacak yeni eser ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin ve özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı toplam yatırım değeri bu açılışta 18 milyar 466 milyon lira oldu.

Biz yatırımları, altyapı üstyapısıyla birlikte yaparız. Biz günü kurtarmanın peşinde değiliz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme derdindeyiz. Tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme, bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor. Bay Kemal yıllarca bizim şehir hastanelerimizi eleştirdi. SGK'yı batıran sensin. Sağlıkla ilgili yatırımlarımızı sürekli diline doladı. Bay Kemal'in kötülediği bu tesisler koronavirüs salgınında kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf hizmet aldığı yerler oldu. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve arkadaşları bizi yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilendi hem de tüm dünyanın takdirini kazandı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken biz içimiz rahat şekilde kışa giriyoruz.

Faizde tek haneye indik mi, indik. Bundan sonra da böyle devam edecek. Enflasyon da inecek. Bizim için öncelik faizdi ve faizi tek haneye indirdik.

Buradan yatırımcılara sesleniyorum: Size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var.Yatırım kredisiyle hedefimiz; yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkelerin arasına ülkemizi sokacağız.

DEAŞ ile göğüs göğse mücadele ederken uluslararası basınla ağız birliği yapıp 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor' iftirası attılar. PKK'nın Suriye uzantısına yönelik harekatlarımızda milletvekilleriyle ülke ülke dolaşıp terör örgütünün sözcülüğüne yöneldiler. Bir gecede 252 evladımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz'daki mücadelemizi FETÖ'cü alçakların söylemleriyle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Kanal İstanbul gibi ülkemizin vizyon projelerini sabote etmeye kalktılar. O da olacak. 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak.,

Marmaray'ı engellemeseydiler Marmaray 4 yıl erken bitecekti. Biz bir de Artvin'de Yusufeli Barajı'nın hidroelektrik santralini yaptık. Tamamen milli bütçeyle yaptık. Yaklaşık 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar geri dönüşü olacak ve 7 yılda kendini finanse edecek.

Yerli otomobil Togg için 'Fabrikası yok' dediler. Davet ettik gelmediler. Görsünler de olur ya belki hakkı teslim ederler. İnşallah şubat-martta Togg yollara koyulacak. Herkes sıraya giriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uyuşturucu ticaretini yan yana getirdiler. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar gözlerini kararttılar. Kemal, senin yanındaki PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla birlikte yürümedik biz bu yollarda. Sen onlarla yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucuyla ayakta durduğunu bilmiyor musun? Biz şu anda hamd olsun sanayimizle, teknolojimizle, savunmada attığımız adımlarla ilerledik. Bizim savunmada yerlilik oranımız yüzde 20'den 80'e çıktı.

F16'ların taşıdığı bombayı AKINCI da taşıyabiliyor. Şimdi bir de Kızılelma geliyor. Kızılelma inşallah 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçmiş olacak.

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı, sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlayamazsınız. Biz işte bunun için 'CHP Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır' diyoruz.

Kardeşlerim, 2023 seçimleri Türkiye'nin önüne yeni ufuklar açmakla kalmayacak bu sefil siyaset anlayışından da kurtuluşunun miladı olacaktır. Önümüzdeki sene Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapacağız. Bunun için partimizin tüm neferlerine önemli görevler düşüyor. 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka iş beceremeyenlerin şimdiden sandığa gölge düşürmeye yöneldiklerini görüyoruz. Sandık güvenliği konusunu peşinen tartışmaya açarak kirli niyetlerini ifşa ediyorlar. Önümüzdeki seçimde de gerekli tedbirleri alarak bunlara fırsat vermememiz çok önemlidir.

Onlar engellemek için çırpınsalar da biz eser üretmeye devam edeceğiz. Son 20 yıldır olduğu gibi milletimize samimiyetle yaklaşacak ve kalpleri fethetmeye devam edeceğiz. Ülkemizin son 10 yılında ardı ardına yaşadığımız badirelerin ve bunların yol açtığı sıkıntıların farkındayız Son 1 yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların olumsuz etkilerini çok iyi biliyoruz. Yürüttüğümüz hazırlıklarla inşallah seçime kadar bu olumsuzlukların çok önemli bölümünü kaldırmış olacağız. Bunun yanında onca sıkıntının arasında ülkemize istihdamdan ihracata pek çok alanda rekorlar kırdırmaya devam edeceğiz. Dış politikada ülkemizi getirdiğimiz seviyenin orta ve uzun vadedeki siyasi ve ekonomik etkilerini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor."

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