Dijital usta dönemi

Ev işleri ile uğraşmayı sevmeyenin veya acil tamirata ihtiyacı olanın imdadına mobil uygulamalar koşuyor. Boya, makine tadilatı, cep telefonu tamiri, ev temizliği, TV montajı, sıhhi tesisat mobilya montajı gibi pek çok kategoride güvenilir, hızlı, garantili ve çözüm odaklı hizmet sunan uygulamalar geliştirildi.

SANA ÖZEL TEKLİF

İşin güzel tarafı, alacağınız hizmetin fiyat ve kalitesini önceden biliyorsunuz.

Dijitaldeki fiyat tablosu yanında sorununuza göre farklı teklifler alabilirsiniz. Örneğin, evininizi boyatmak için metrekare, oda sayısı, işin kaç günde bitmesi gerektiği ve diğer bilgileri girdikten sonra firmalar size teklif veriyor. İçlerinden en fazla yorum alan veya hizmet puanı yüksek olanı seçebilirsiniz. Bazı uygulamalar ise, yapılacak işlemin detayına göre standart fiyatlandırma yapıyor. UstasıBurada, Ustabilir, Bi'Usta, Ustamgeliyor ve Mr Usta gibi örnekler öne çıkan uygulamalardan sadece birkaçı. Önemli bölümü, tadilat talep edenler ile ustaları bir araya getiriyor. Vatandaş bu sayede sağda solda birilerini aramak zorunda kalmıyor. Sistemin nasıl işlediğini sorarsanız, genel hatlarıyla hemen anlatalım.

Girdiğiniz uygulamalarda hizmet veren firma veya kişilere ilişkin haritada gör, profili incele ve ara butonları bulunuyor. Arama butonu üzerinden tamirci ile iletişim kurabilir, soru sorabilirsiniz.

MOBİL LOKASYON

Semt bazında arama yapıp konumları görebilirsiniz. Şehir ve bölgeye göre ne kadar usta olduğunu görüp, size uyanlardan birini seçebilirsiniz. Öte yandan dijitale özel acil tıklama butonu ile çilingir, su tesisatçısı, doğalgazcı ve elektrikçileri hemen çağırabilirsiniz. Bu sayede, eşe dosta tamirci telefonu sormak yerine acil işinizi hızlıca halledebiliyorsunuz.

ÖDEME TAMİRAT BİTTİKTEN SONRA

Her iki taraf dijital platformda buluştuğu için olası mağduriyet, işin yarım kalması, yüksek fiyat, kalitesiz iş gibi genel şikayetlerin en aza indirgenmesi amaçlanıyor. Hatta bunu sağlamak için birçok dijital platform üyelerine eğitim verirken, tamirat süresi boyunca ilgili ürün veya mekanı sigortalıyor. Müşteri aldığı hizmetten memnun kalmazsa, duruma göre aynı ya da farklı bir usta yönlendirilerek sorunun çözümü sağlanıyor. Bazı şirketler, ödeme için kredi kartından provizyon çekiyor ve tamirat bitince ustaya ödeme yapıyor. Kötü hizmet veren ustaların haliyle puanı düşük yorumları da olumsuz oluyor.

TÜM HİZMETLER SİGORTALANIYOR

Söz konusu uygulamalardan biri de Mr. Usta ise, İstanbul'un tamamına yayılan hizmet ağını tüm Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyor. Firma, halı yıkama, koltuk yıkama, panjur tamiri gibi şu anda planlama aşamasında olan birçok yeni kategoriyi ise çok yakın zamanda hizmete alacak. Mr Usta CEO'su Yunus Emre Kalkan, "Sabit bir fiyatlandırma ile doğru hizmete doğru fiyat sunarak, sürpriz masrafların önüne geçiyor. Alınan hizmet, Mr Usta güvencesi ve garantisi altında gerçekleşiyor. Şirket, tüm hizmetlerini olası durumlara karşı sigortalıyor" ifadelerini kullandı.