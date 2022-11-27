Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu ve Iğdır çevreleri ile Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuzey, iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.