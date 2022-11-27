Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 07:55, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 07:51
İlçeye bağlı Akbal köyü yakınında güvenlik korucularının nöbet kulübesinin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
Yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 güvenlik korucusundan ikisinin durumunun iyi olduğu, birinin de Van'a sevk edildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız